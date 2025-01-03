ENAG aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG, 2024 yılı enflasyon oranını yüzde 83,40 olarak açıkladı. Aralık ayında en fazla fiyat artışı eğlence ve kültür kategorisinde gerçekleşirken, lokanta ve oteller ile ev eşyasında da yüzde 5'in üzerinde artış görüldü.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Akademisyen ekonomistlerden oluşan ve bağımsız hesaplama yöntemleriyle dikkat çeken ENAG, Aralık ayında tüketici fiyat endeksinin (E-TÜFE) %2,34 arttığını, 2024 yılı yıllık enflasyon oranının ise %83,40 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞLENCE VE KÜLTÜRDE

Rapora göre, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) yıllık bazda %83,40’lık bir artış kaydederken, Aralık ayında ise %2,34 oranında bir yükseliş gösterdi. Alt harcama gruplarındaki en dikkat çekici artışlar şu şekilde sıralandı:



Eğlence ve Kültür: %5,59

Lokanta ve Oteller: %5,25

Konut: %2,63

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %1,52

Bununla birlikte, sağlık grubu enflasyonu sabit kalırken, ulaştırma grubu yalnızca %1,22’lik bir artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI VE TÜİK VERİLERİ BEKLENİYOR

Bu ay açıklanan enflasyon rakamları, memur ve memur emeklilerinin 2025 yılı zam oranlarının belirlenmesi açısından kritik öneme sahip. Memur maaş artışları, yıllık enflasyon oranları doğrultusunda hesaplandığından, TÜİK’in saat 10:00’da açıklayacağı resmi enflasyon rakamları tüm gözlerin çevrildiği bir konu haline geldi. ENAG ise her ay olduğu gibi rakamlarını TÜİK’ten önce, sabah saat 09:00’da duyurdu.

BAĞIMSIZ HESAPLAMA VE KAMUOYU TARTIŞMALARI

ENAG’ın açıkladığı veriler, bağımsız ve farklı hesaplama yöntemleri nedeniyle her ay dikkatle takip ediliyor. Özellikle son dönemde açıklanan resmi ve bağımsız enflasyon oranları arasındaki fark, ekonomik verilerin doğruluğu üzerine tartışmaları beraberinde getiriyor. ENAG’ın yıllık %83,40 olarak açıkladığı enflasyon oranının, TÜİK’in 2024 için açıklayacağı resmi enflasyon oranıyla ne kadar farklılık göstereceği merak konusu.