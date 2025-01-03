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Meğer Ferdi Tayfur son derdini Hakkı Bulut'a söylemiş! "Bana büyük yük oluyor"

Meğer Ferdi Tayfur son derdini Hakkı Bulut'a söylemiş! "Bana büyük yük oluyor"

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından yakın arkadaşı sanatçı Hakkı Bulut TGRT Haber'de üzüntüsünü dile getirdi. Bulut "Bir dostluğumuz, serüvenimiz vardı, Allah yakınlarına sevenlerine sabır versin" diyerek Tayfur'un son dönemde kendisine anlattığı derdini açıkladı.

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya’da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümünün ardından birçok isimden taziye mesajları gelmeye başladı. 

TGRT Haber'de canlı yayına katılan sanatçı Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur'un vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü ve Tayfur'un son dönemde kendisine aktardığı derdini açıkladı. 

Bulut "Bizim için üzüntülü bir gece oldu. Müzik dünyasının ve halkımızın sevdiği bir sanatçıyı kaybettik. Yakınlarına ve sevenlerine Allah sabır versin. Adana'da beraber başlayan bir serüvenimiz vardı. Yıllar içerisinde dostluğumuz çeşitli konserlerde ve çalışmalarda gelişti" dedi.

FERDİ TAYFUR ÖLMEDEN ÖNCE DERDİNİ HAKKI BULUT'A SÖYLEDİ!

Ferdi Tayfur'un rahatsızlanmadan önce kendisi ile bir araya geldiğini belirten Bulut "Son karşılaştığımızda sarıldık sohbet ettik ve beraber bir cenazeye gittik. Orada bir derdinden bahsetti. Müteahhitlik işine girdim, yaptırdığım daireleri yapan kişi kendi üzerine geçirdi, bana büyük yük oluyor dedi" ifadelerini kullandı. 

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