Cem Küçük'ten o ihtimale sert tepki: Türk milleti kabul etmez

Yazar Cem Küçük, Abdullah Öcalan'a ev hapsi ya da affı ihtimalini Türk milletinin kabul etmeyeceğini belirterek, "Türk halkı sokağa çıkıp protesto etmez. Ama sandık önüne geldiğinde gerekeni yapar." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'de partisinin grubunda yaptığı “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” önerisinin ardından başlayan yeni süreç şekillenmeye başladı.

Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti'nin İmralı ziyareti ve sonrasında MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret kulisleri hareketlendirdi.

AK Partili Hüseyin Yalman, Yayman, "Şubat ayında Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin ve silah tesliminin ve PKK'nın Türkiye’de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini görüyorum" öngörüsünde bulundu.

"Öcalan’ın ev hapsini ya da affedilmesini Türk milleti kabul etmez!"

Yeni süreç kuşkusuz endişeleri de beraberinde getirdi. Öcalan ve terör örgütü PKK'nın şartsız silah bırakmayacağı tepki çekebilecek gerekçelerin öne sürüleceği iddiaları konuşuluyor. Kamuoyundaki terdirginliği Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında paylaştı:

"Öcalan’ın DEM’lilerle görüşmesi ve sonraki süreç tartışılmaya devam ediyor. Dün DEM heyetiyle Devlet Bahçeli görüştüler. Başka partilerle görüşmeler de olacak.

Tabii bu süreç, şartlara gelirse ne olur? Teröristbaşına ev hapsi ya da affedilme gibi bir şey olursa bunu Türk halkı kabul etmez. Türk halkı sokağa çıkıp protesto etmez. Ama sandık önüne geldiğinde gerekeni yapar.

Tamam barış olsun, kardeşlik olsun. Ama Öcalan bunu şartsız yapsın. Bir şart olursa bunun anlamı yok. PKK zaten kımıldayacak durumda değil. Ona nefes aldıracak her şey ters teper."