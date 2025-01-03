Bankacılıkta yeni dönem: BDDK CEO'ların görev sürelerine sınır getiriyor

BDDK, Seçil Erzan skandalının ardından bankacılık sektöründe reform taslağı hazırladı. Taslak, CEO ve genel müdür yardımcılarının görev süresini 10 yıl ile sınırlandırırken, şube ve bölge müdürlerine de süre kısıtlaması getiriyor. Ayrıca organizasyonel yapıda kritik birimlerin ayrı bir şekilde yapılandırılması zorunlu hale geliyor. Bankalar, 30 Haziran 2025’e kadar düzenlemelere uyum sağlamak zorunda olacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye’de bankacılık sektörünü yeniden yapılandırmayı hedefleyen kapsamlı bir taslak hazırladı. Seçil Erzan skandalının ardından gündeme gelen ve bankacılık sistemine şeffaflık kazandırmayı amaçlayan bu düzenleme, üst düzey yöneticiler ve pozisyon süreleriyle ilgili önemli değişiklikler içeriyor.

CEO VE YÖNETİCİLERE GÖREV SÜRESİ SINIRI

Bloomberg’in Isobel Finkel ve Kerim Karakaya imzalı haberine göre, BDDK’nın hazırladığı taslakta, banka genel müdürleri (CEO) ve genel müdür yardımcılarının aynı kurumda görev süresi en fazla 10 yıl olacak. Genel müdür yardımcılarının bu süreyi belirli şartlarla 5 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor. Şube müdürleri aynı şubede en fazla 4 yıl, bölge müdürleri ise aynı bölgede en fazla 5 yıl görev yapabilecek. Vekalet süreleri ise 6 ayla sınırlandırılacak.

PONZİ SKANDALININ ARDINDAN GÜNDEME GELDİ

BDDK’nın bu girişimi, 44 milyon dolarlık Seçil Erzan ponzi skandalının ardından hız kazandı. Skandal, uzun süreli görevlerin bankacılık sisteminde oluşturabileceği riskleri gözler önüne serdi. Olayda, yüzlerce kişi yüksek getiri vaadiyle dolandırılmış, Denizbank’ın eski CEO’su Hakan Ateş’in de adı skandalla anılmıştı.

ORGANİZASYONEL YAPILARA YENİ KURALLAR

Taslak genelgede, bankaların organizasyon yapılarında da değişiklikler öngörülüyor.

Mevduat ve Katılım Bankaları: Hazine, kredi tahsis, kredi izleme ve takip, mali kontrol, bireysel pazarlama, insan kaynakları ve bilgi sistemleri gibi kritik birimlerin ayrı yapılandırılması zorunlu olacak.