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Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli zam oranı belli oldu

Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 58,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 41,1 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,03, Yİ-ÜFE yüzde 0,4 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 oldu.

Böylece TÜFE, aylık bazda Haziran 2023'ten, Yİ-ÜFE de Ocak 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Haziran 2023'te yüzde 3,92, Yİ-ÜFE de Ocak 2023'te yüzde 4,15 olarak hesaplanmıştı.

Yıllık enflasyon da TÜFE'de Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak belirlendi. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de 31,2 olarak tespit edilmişti.

Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 45 olarak açıklanmıştı. Tüketici fiyatları, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 47,09'a inmişti.

Memur ve emekli zammı

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı. 

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.

Ekonomistlerin tahmini

AA Finans'ın enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. 

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