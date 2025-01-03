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Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı

Erdoğan, 79 yaşında hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı yayınladı.

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Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Ferdi Tayfur'un cenazesi bugün saat 09.00'da İstanbul'a getirildi. Tayfur için aynı gün saat 12.00'da AKM'de bir tören düzenlenecek.

İkindi namazına müteakip Emirgan Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ardından Tayfur, Yeniköy Mezarlığında toprağa verilecek. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da programını değiştirip katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayatını kaybeden sanatçı için mesaj yayınladı. Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."

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