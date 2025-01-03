SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları

Sosyal yardım ödemelerinde yapılacak zamlar belli oldu. Ocak 2025'te yapılacak zamlarla birlikte, SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı yeni tutarları ortaya çıktı.

Abone ol

Yeni yıl ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zamlar ve sosyal yardım kalemlerindeki artışları da etkiliyor. 2025 yılı itibarıyla SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu. Peki, 2025 çocuk yardımı parası ne kadar oldu? İşte zamlı yardım ödemeleri.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 1,03 olurken 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 15,75 oldu.

Memur zammı da yüzde 11,55 olarak hesaplandı. Yüzde 11,55'lik 6 aylık memur zam oranıyla SED ödemelerini değiştirdi.

SED ÖDEMELERİ MEMUR MAAŞIYLA ZAMLANDI

İşte 2025 yılında uygulanacak o tutarlar;

Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL

İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.215,1 TL

Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.696,1 TL

Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL

Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.658,1 TL

Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.848 TL