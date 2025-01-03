BIST 10.027
DOLAR 35,37
EURO 36,44
ALTIN 3.017,78
HABER /  GÜNCEL

SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları

SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları

Sosyal yardım ödemelerinde yapılacak zamlar belli oldu. Ocak 2025'te yapılacak zamlarla birlikte, SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı yeni tutarları ortaya çıktı.

Abone ol

Yeni yıl ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zamlar ve sosyal yardım kalemlerindeki artışları da etkiliyor. 2025 yılı itibarıyla SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu. Peki, 2025 çocuk yardımı parası ne kadar oldu? İşte zamlı yardım ödemeleri.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 1,03 olurken 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 15,75 oldu.

Memur zammı da yüzde 11,55 olarak hesaplandı. Yüzde 11,55'lik 6 aylık memur zam oranıyla SED ödemelerini değiştirdi.

SED ÖDEMELERİ MEMUR MAAŞIYLA ZAMLANDI

İşte 2025 yılında uygulanacak o tutarlar;

Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL
İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.215,1 TL
Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.696,1 TL
Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL
Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.658,1 TL
Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.848 TL

SED
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi
Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!
Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!
Rahim ağzı kanserine karşı çift kalkan: Tarama ve HPV aşısı
Rahim ağzı kanserine karşı çift kalkan: Tarama ve HPV aşısı
2025 ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, netleşti! İşte yeni oran
2025 ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, netleşti! İşte yeni oran
Bankacılıkta yeni dönem: BDDK CEO'ların görev sürelerine sınır getiriyor
Bankacılıkta yeni dönem: BDDK CEO'ların görev sürelerine sınır getiriyor
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli zam oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli zam oranı belli oldu
ENAG aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Cem Küçük'ten o ihtimale sert tepki: Türk milleti kabul etmez
Cem Küçük'ten o ihtimale sert tepki: Türk milleti kabul etmez
Dolar/TL güne rekorla başladı! 3 Ocak 2025 alış-satış rakamları
Dolar/TL güne rekorla başladı! 3 Ocak 2025 alış-satış rakamları
Meğer Ferdi Tayfur son derdini Hakkı Bulut'a söylemiş! "Bana büyük yük oluyor"
Meğer Ferdi Tayfur son derdini Hakkı Bulut'a söylemiş! "Bana büyük yük oluyor"
Bomba iddia! İyi Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye mi katılıyor?
Bomba iddia! İyi Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye mi katılıyor?