SGK uzmanı Erdursun'dan emekli için seyyanen zam açıklaması

Memur, SGK-Bağ-Kur emeklisinin 2025 ilk altı aylık zamlı maaşları belli oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, "Muhakkak seyyanen bir artışa ihtiyaç var. Seyyanen artışında en az 15 bin lira olması gerekiyor." dedi.

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Aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belli oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşı yüzde 11.54 artarken, aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 15,75 arttı.

Açıklanan rakamları TV100 yayınında değerlendiren SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarının yıllar içinde eridiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Emekli aylıkları son birkaç yıldır özellikle düşük açıklanan enflasyon sonrasında değerini kaybede kaybede buralara kadar geldi. Bunun üzerine sadece oransal bir artış artık hiçbir şeyi ifade etmez. Muhakkak seyyanen bir artışa ihtiyaç var. Seyyanen artışında en az 15 bin lira olması gerekiyor."