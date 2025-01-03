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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercih sonuçları açıklandı. İşte KPSS 2024/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı.

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KPSS-2024/2 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı. Kamuda memur olma hayali kuran adaylar tercih sürecini geride bıraktı ve ÖSYM tarafından paylaşılan sonuçlara odaklandı. 26 Aralık'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından tercih sonuçları bugün duyuruldu.

KPSS-2024/2 tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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