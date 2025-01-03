Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

2025’in ilk altı ayında kıdem tazminatı tavanı 46 bin 659 TL’ye yükseldi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle belirlenen bu rakam, milyonlarca çalışanın hak edişlerini doğrudan etkileyecek.

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Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 yılı kıdem tazminatı tavanı belirlendi. 2025’in ilk altı ayında kıdem tazminatı tavanı, 46 bin 659 TL olarak güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında enflasyonu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. Altı aylık enflasyon farkı ise yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Bu veriler ışığında, kıdem tazminatı tavanı da yeni yılın ilk altı ayı için yeniden düzenlendi.

2025 yılına yönelik olarak belirlenen yeni kıdem tazminatı tavanı, 46 bin 659 TL’ye yükselerek çalışanların hak edişlerinde önemli bir artış sağladı. Bu rakam, özellikle uzun süreli çalışanların tazminat hesaplamalarında doğrudan etkili olacak.