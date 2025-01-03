BIST 10.019
DOLAR 35,36
EURO 36,43
ALTIN 3.017,84
HABER /  GÜNCEL

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

2025’in ilk altı ayında kıdem tazminatı tavanı 46 bin 659 TL’ye yükseldi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle belirlenen bu rakam, milyonlarca çalışanın hak edişlerini doğrudan etkileyecek.

Abone ol

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2025 yılı kıdem tazminatı tavanı belirlendi. 2025’in ilk altı ayında kıdem tazminatı tavanı, 46 bin 659 TL olarak güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında enflasyonu yüzde 1,03, yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak açıkladı. Altı aylık enflasyon farkı ise yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Bu veriler ışığında, kıdem tazminatı tavanı da yeni yılın ilk altı ayı için yeniden düzenlendi.

2025 yılına yönelik olarak belirlenen yeni kıdem tazminatı tavanı, 46 bin 659 TL’ye yükselerek çalışanların hak edişlerinde önemli bir artış sağladı. Bu rakam, özellikle uzun süreli çalışanların tazminat hesaplamalarında doğrudan etkili olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi ve zabıta maaşları 2025 zamlı tutarı belli oldu! İşte yeni ücret
Bekçi ve zabıta maaşları 2025 zamlı tutarı belli oldu! İşte yeni ücret
Antalya'da Kur'an-ı Kerim'i çiğneyen hadsiz kişi gözaltına alındı
Antalya'da Kur'an-ı Kerim'i çiğneyen hadsiz kişi gözaltına alındı
MEB'den özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenleme!
MEB'den özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenleme!
Fenerbahçe taraftarını sahada üzdü yatırımcısını sevindirdi
Fenerbahçe taraftarını sahada üzdü yatırımcısını sevindirdi
SGK uzmanı Erdursun'dan emekli için seyyanen zam açıklaması
SGK uzmanı Erdursun'dan emekli için seyyanen zam açıklaması
SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları
SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları
Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi
Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!
Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!
Rahim ağzı kanserine karşı çift kalkan: Tarama ve HPV aşısı
Rahim ağzı kanserine karşı çift kalkan: Tarama ve HPV aşısı
2025 ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, netleşti! İşte yeni oran
2025 ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, netleşti! İşte yeni oran
Bankacılıkta yeni dönem: BDDK CEO'ların görev sürelerine sınır getiriyor
Bankacılıkta yeni dönem: BDDK CEO'ların görev sürelerine sınır getiriyor