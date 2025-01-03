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Manchester United'dan Altay Bayındır kararı

Manchester United'dan Altay Bayındır kararı

Manchester United milli kaleci Altay Bayındır ile yolları ayırma kararı aldı. Altay için kiralama formülü düşünülüyor.

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Manchester United, Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Kulübün Bayındır'la yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

26 yaşındaki file bekçisinin sürekli oynayacağı bir kulübe kiralık gönderilmesinin planlandığı vurgulandı.

United, Bayındır yerine Onana'yla rekabete girebilecek 2 ve 3. kaleci arayışına girebilir.

İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Tottenham'a 4-3 yenilmişti.

United'da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika görev yapan milli kaleci Altay Bayındır, yediği golle maçın önüne geçmişti.

Kornerden gol yiyen ve takımının kupaya veda ettiği Altay, İngiliz medyası ve taraftarının eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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