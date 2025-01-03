Otomobilde vurulmuş halde bulundu! Fatma'dan acı haber geldi, şoke eden gözaltı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının eski sevgilisi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaralanan ve isminin Fatma Elif Kutlu (25) olduğu belirlenen genç kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma Elif Kutlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Kutlu'nun eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen H.K'yi (35) Osmangazi ilçesinde yakaladı.

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen H.K'nin kıskançlık yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bu arada Kutlu'nun cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin tamamlandığı ve ikindi namazının ardından Gürsu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.