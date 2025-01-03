CHP lideri Özür Özel'den enflasyon ve zam eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yüzde 11'le, yüzde 15'le geçim olmaz, 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz, 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa seçim olur." dedi.

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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a gelen Özel, Ardahan Belediyesinin önünde soğuk havada vatandaşlara hitap etti.

Emekli maaşlarına değinen Özel, şunları kaydetti:

"Erdoğan, 'Emeklileri ve asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim.' diyor, maalesef doğru söylemiyor. Tayyip Bey gelmeden önce onun hep kötülediği üçlü koalisyon döneminde, rahmetli Ecevit'in o beğenmediği son döneminde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret yetersiz ama 22 bin lira. 1,5 asgari ücret olsa emekli maaşı 33 bin lira olacak.

Bugün 12 bin 500 lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir, emekliyi düşkün hale getirme, aç bırakma, sefalete mahkum etme maaşıdır. Asgari ücrette 17 bin lirayı bir yıl boyunca zamlamadılar. Neymiş efendim, asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış, hayatımda duyduğum en büyük yalan.

Merkez Bankası hesaplamış, asgari ücret yüzde 1 artınca enflasyon 10 binde 7 artıyor. Enflasyonu, elektriğe ve doğal gaza zam yaparken düşürmezsen, ÖTV ve KDV'yi düşürmezsen enflasyon düşmez."

"Bugün açıklanan enflasyon, toplam enflasyona etki edecek"

"Geçen sene 17 bin liralık asgari ücrete bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadılar, enflasyon çıktı yine yüzde 50." diyen Özel, şöyle konuştu:

"Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Bugün açıklanan enflasyon, toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2,5 çıksa iki puan fazla zam verecek emekliye, yüzde 12 değil 11 vermek, 16 değil 15 vermek için. Bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar, 1 Ocak’tan geçerli, enflasyon yüzde 1 dediler. Yine SSK emeklisinin, devlet memurluğundan emekli olanın, Bağ-Kur emeklisinin cebinden para çaldılar.

Yüzde 11'le, yüzde 15'le geçim olmaz, 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz, 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa seçim olur."

Özgür Özel, bugün Ardahan'da, yarın Kars'ta, sonraki günlerde Erzurum, Konya, Mersin ve Kahramanmaraş'ta olacaklarını söyledi.