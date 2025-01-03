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Vodafone'dan akıllı telefon alımlarına 12 ay vade fırsatı

Vodafone'dan akıllı telefon alımlarına 12 ay vade fırsatı

Vodafone, akıllı telefon alışverişlerinde vade sınırlarının genişletilmesiyle birlikte, Vodafone FLEX çatısı altında yeni bir kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı'nın vade limitlerini artıran düzenlemesi doğrultusunda, Vodafone FLEX'te birçok markadan 5.5G destekli akıllı telefon modelleri 12 ay vade seçeneğiyle tüketicilere sunuluyor.

Kampanya kapsamında Samsung, Vivo, Xiaomi, Oppo, Realme ve Tecno gibi popüler markalara ait 10'dan fazla model, Vodafone mağazaları, Vodafone Yanımda uygulaması ve uygulamada yer alan akıllı asistan TOBi üzerinden satın alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yapılan son güncellemeyle, akıllı telefon alışverişlerinde 12 aylık vade limitinin 12 bin liradan 20 bin liraya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Fiyatı 20 bin liranın altında olan akıllı telefonlarda ise vade sınırının 3 aydan 12 aya çıkarıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"12 aylık vade limitinin yükseltilmesini, ülkemizin 5.5G'ye hazırlık dönemindeki teknolojik dönüşümü ve 5.5G'nin geniş kitleler tarafından kullanılabilmesi için önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz. Ülkemizde 5.5G'nin yaygınlaşması ve 5.5G destekli telefon sahipliğinin artması için 5.5G destekli cihazlara özel ek düzenleme yapılması ve 5.5G özelinde daha yüksek bir limit belirlenmesi, yaklaşan ihale öncesi çok önemli bir gelişme olacak. Müşterilerimiz, son teknolojik özelliklere sahip, çeşitli markalardan 5.5G destekli modellerin de bulunduğu 10'u aşkın akıllı telefonu içeren portföyden dilediklerini 12 ayda ödeme kolaylığıyla satın alabilecek. Vodafone FLEX ile, akıllı telefon almayı düşünen müşterilerimiz için kolay ve erişilebilir ödeme metotlarını çeşitlendirerek zengin ürün portföyümüzle en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz."

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