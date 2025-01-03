HAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu sözleşme kazanımlarının yüksek enflasyonla eridiğini belirterek, kamu çalışanları için adil vergi düzenlemesi ve ücret iyileştirmesi talep etti.

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Arslan, 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmelerin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Öte yandan Arslan, emekli maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılması ve memurların enflasyon karşısında korunması gerektiğini söyledi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya’da düzenlediği basın toplantısında kamu çalışanlarının ekonomik durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2023 yılında kamu çalışanları için örnek bir toplu sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Arslan, yüksek enflasyonun bu sözleşmenin etkisini azalttığını belirtti. Arslan, “Yüksek enflasyon nedeniyle toplu sözleşme ile elde edilen kazanımlar büyük ölçüde anlamını yitirdi. Artık bu konuda yeni adımlar atılmalı” dedi.

700 BİNDEN FAZLA İŞÇİ İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Kamu çerçeve protokolü kapsamında 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmelerin masada çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Arslan, hükümetten somut adımlar beklediklerini ifade etti.

“350 bin üyemizle, hükümetin toplu sözleşme süreçlerini hızlandırmasını, adil bir vergi düzenlemesi getirmesini bekliyoruz. Bu süreçte çalışanlarımızın haklarını korumak önceliğimizdir” diyen Arslan, emekli maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılması ve memurların enflasyon karşısında korunması gerektiğini söyledi.

VERGİ DÜZENLEMESİ VE ADİL ÜCRET TALEBİ

Vergi dilimlerinin çalışanların gelirini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Arslan, “Mevcut vergi sistemimiz, çalışanlarımızın gelirlerini her yıl daha da aşındırıyor. Adil bir düzenlemeyle bu yük hafifletilmeli” ifadelerini kullandı.

Arslan, Hak-İş’in, çalışanların haklarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.