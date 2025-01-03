Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! 262 milyon dolar

Türk ekonomisi ihracatta rekor kırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2024 yılında 262 milyar dolar ihracat yaptığını açıkladı. En fazla ihracat yapan şehirler İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ olarak sıralandı. Ekonomide uygulanan programın doğruluğunun, bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla teyit edildiğini söyleyen Erdoğan, 2025 yılında ekonomide yüzde 4 büyüme beklendiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın 2024 yılında 262 milyar dolarla rekor kırdığını açıkladı. Erdoğan, 2025 yılı için de toplamda 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefi koydu.

2024 yılında Türkiye’nin 31 şehrinin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını açıklayan Erdoğan en fazla ihracat yapan kentin İstanbul olduğunu söyledi. İstanbul’u sırasıyla Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'na katıldı.

İhracat 2024 yılı aralık ayında da artış gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Suriye’de 13 yıl boyunca olduğu gibi, 7 Ekim 2023’ten beri maruz kaldıkları zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. 100 bin tonluk insani yardımla, Gazzeli mazlumların yükünü hafifletmeye çalıştık. Filistin’in daha fazla ülke tarafından tanınması için çabalara destek verdik. İsrail’le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke Türkiye olmuştur.

"KALICI BARIŞ İÇİN GAYRET SARF EDİYORUZ"

Kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte Gazze’de tek bir masumun daha hayattan kopartılmasına tahammülümüz yok. Kalıcı barışa giden yolun önünün açılması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çabalarımızın müsbet sonuçlarını görmeyi ümit ediyoruz.

"GAZZE KRİZİNDE TARİH HAKLILIĞIMIZI GÖRECEK"

İş dünyamızın tüm temsilcilerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İçeriden ve dışarıdan gelen tüm eleştirilere rağmen, nasıl Suriye’de haklı çıkan biz olduysak, Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek, Türkiye’nin adaletten, barıştan ve merhametten yana olan tavrının isabetli olduğunu görecektir.

"2025'TE BİZLERİ DAHA İYİ BİR YIL BEKLİYOR"

Fedakarca çalışarak Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Türkiye olarak özellikle bölgesel gelişmeler bağlamında belirsizliklerle dolu bir yıl geçirdik.

Karadeniz’den komşularımız olan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kimi zaman tehlikeli boyutlara vararak devam etti. Koronavirüs sürecinde geçici denilerek devreye alınan korumacı tedbirler, geçen yıl da küresel ticareti etkilemeyi sürdürdü.

Tüketim, üretim ve enflasyon gibi temel ekonomik göstergelerde bozulmanın üstesinden henüz gelinemedi. Enflasyonla mücadele dünyada geçen yıla damgasını vurdu. 2025’te bizleri nispeten daha iyi bir yıl bekliyor.

2025'TE YÜZDE 4 BÜYÜME HEDEFİ

2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Böylece yılın ilk 9 ayında yüzde 3,2 oranında büyüme oranına ulaştık.

2023’te 1 trilyon 130 milyar olan ekonomimiz, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar doları buldu. 2023 yılında 13 bin 243 dolar olan kişibaşına gelirimizi, 2024’te 15 bin doları aşmasını, 2025’te ise 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. 2025’te yüzde 4 büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz.

"ENFLASYON RAKAMLARI, POLİTİKAMIZIN DOĞRULUĞUNU TEYİT ETTİ"

Enflasyonla mücadelede sağlam bir zemin oluşturmayı hedefleyen geçiş süreci, 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla sona ermiş ve ikinci aşama olan dezenflasyon süreci başlamıştır. Bu sabah TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılına ait enflasyon verileri, uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etmiştir.

İhracatçılar olarak sizler 22 yıllık mücadelemizin en büyük şahitleri ve omuz omuza yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızsınız. Son 22 yılda el ele gönül gönüle verdik. Ve ülkemizi gerçekten çok farklı bir seviyeye beraberce taşıdık. İş insanlarımızla birlikte yüzlerce seyahate çıktık. Gittiğimiz her yerde Türkiye’nin potansiyelini birlikte anlattık. Gümrük işlemlerinden, vize sorunlarına, alacak tahsilatından, serbest ticaret anlaşmalarına kadar her alanda çözümler ürettik.

İHRACATTA CUMHURİYET REKORU

2024 yılı Aralık ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı aylık ihracat rekorunu kırdık.

İthalatımız ise yüzde 11,1’lik artışla 32,3 milyar dolar oldu.

Yılın tamamında ihtacat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. 2024 yılı mal ihracatımız, 2023 yılına göre yüzde 2,5 oranında artışla 262 milyar dolara çıktı.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN ŞEHİRLER

Son 19 ayın 12’sinde o ayın ihracat rekorunu kırdık. 2024 yılı ocak-aralık döneminde 31 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan beş ilimiz sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ’dır.