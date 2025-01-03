Diyarbakır Tavşantepe imamı hakkında flaş karar!

Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır Tavşantepe köyünün imamı, ihraç edildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili, geçen aylarda soruşturma başlatmıştı.

Hakkındaki soruşturma tamamlanan imam R.K ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni bir karar verdi. R.K, Diyanet’in kararı ile görevinden ihraç edildi.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER ÇIKMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan soruşturmanın sebebi Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialar olarak belirlendi.

Narin Güran cinayeti ile ilgili gözaltına alınan imam R.K’nin incelenen telefonundan uygunsuz görüntüler çıkmış, imam kendini “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk” yanıtı vermişti.