BIST 10.078
DOLAR 35,36
EURO 36,45
ALTIN 3.018,93
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır Tavşantepe imamı hakkında flaş karar!

Diyarbakır Tavşantepe imamı hakkında flaş karar!

Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır Tavşantepe köyünün imamı, ihraç edildi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili, geçen aylarda soruşturma başlatmıştı. 

Hakkındaki soruşturma tamamlanan imam R.K ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni bir karar verdi. R.K, Diyanet’in kararı ile görevinden ihraç edildi. 

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER ÇIKMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan soruşturmanın sebebi Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialar olarak belirlendi.

Narin Güran cinayeti ile ilgili gözaltına alınan imam R.K’nin incelenen telefonundan uygunsuz görüntüler çıkmış, imam kendini “Evli bir çiftle tanıştık, daha sonra Diyarbakır’a geldiler, birlikte olduk” yanıtı vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bilal Erdoğan'ın Gazze çığlığı Sözcü TV'de nasıl manşet oldu Hadi Özışık'ın Kürtçe detayı
Bilal Erdoğan'ın Gazze çığlığı Sözcü TV'de nasıl manşet oldu Hadi Özışık'ın Kürtçe detayı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı
Vodafone'dan akıllı telefon alımlarına 12 ay vade fırsatı
Vodafone'dan akıllı telefon alımlarına 12 ay vade fırsatı
CHP lideri Özür Özel'den enflasyon ve zam eleştirisi
CHP lideri Özür Özel'den enflasyon ve zam eleştirisi
Ahmet Türk, Bahçeli görüşmesini anlattı: Çok iyi bir tutumu vardı
Ahmet Türk, Bahçeli görüşmesini anlattı: Çok iyi bir tutumu vardı
Ferdi Tayfur'un gençliğini geçirdiği mahalledeki eski komşuları anlattı
Ferdi Tayfur'un gençliğini geçirdiği mahalledeki eski komşuları anlattı
Otomobilde vurulmuş halde bulundu! Fatma'dan acı haber geldi, şoke eden gözaltı!
Otomobilde vurulmuş halde bulundu! Fatma'dan acı haber geldi, şoke eden gözaltı!
Işıkhan: 1 milyonu aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik
Işıkhan: 1 milyonu aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu illeri uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu illeri uyardı!
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan hükümete çağrı
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan hükümete çağrı
"Ulaşım Desteği" üst limiti yükseltildi! Ne kadar oldu?
"Ulaşım Desteği" üst limiti yükseltildi! Ne kadar oldu?