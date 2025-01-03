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Saadet Partisi lideri, TÜİK önünde enflasyon rakamlarını protesto etti

Saadet Partisi lideri, TÜİK önünde enflasyon rakamlarını protesto etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) enflasyonu düşük göstermeye çalışmakla suçladı.

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Arıkan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili kurum önünde açıklamalarda bulundu.

TÜİK'in açıkladığı veriler ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri arasında devasa fark olduğunu dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Milyonlarca emekli ve memurun maaşının belirleneceği bir ayda enflasyon rakamlarının bu kadar düşük gösterilmesi, insanların cebinden alenen haklarının çalınması demektir. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, hızla derinleşen yoksulluk, Eylül 2021'den itibaren iktidarın bilerek ve isteyerek uyguladığı politikaların bir sonucudur. Şimdi bugün iktidarın bilerek ve isteyerek yükselttiği enflasyonu, TÜİK ısrarla düşük göstermeye gayret ediyor."

TÜİK'in görevinin halk için adaletli veri sunmak olduğunu vurgulayan Arıkan, açıklanan rakamların bundan çok uzak olduğunu savundu.

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