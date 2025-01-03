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Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye daha fezleke!

Yenidoğan soruşturmasında 18 şüpheliye daha fezleke!

İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında daha fezleke hazırlandı.

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Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamındaki 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. 4 Aralık 'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği 2. dalga operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivil gözaltına alınmıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmada18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede ismi geçen şüpheliler arasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteniyor.

15 ŞÜPHELİ HAKKIINDA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Fezlekede Doktor Dursun Eryılmaz hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'Zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.Diğer 15 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

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