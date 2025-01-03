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Ferdi Tayfur'un vasiyeti yeniden gündeme geldi

Ferdi Tayfur'un vasiyeti yeniden gündeme geldi

Dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur'un, öldükten sonra şarkılarından telif hakkı alınmamasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorları tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

ARABESKİN USTA İSMİ ARAMIZDAN AYRILDI

Usta sanatçı, sabah saatlerinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Vefat haberiyle hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur, yıllar önce bir röportajında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

"ÖLDÜĞÜM ZAMAN DA ŞARKILARIMI ÖDEME YAPMADAN DİNLEYEBİLSİNLER DİYE SÖYLEYECEĞİM"

Türk müziğinin unutulmaz ismi, vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

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