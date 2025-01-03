Manchester United, Victor Osimhen'in peşine düştü
İngiliz devi Manchester United'ın Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Marcus Rashford'un içinde olduğu takas formülünü Napoli'ye önerdiği ileri sürüldü.Abone ol
Süper Lig'in ilk devresini topladığı 44 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen için İngiltere'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Manchester United'ın, Nijeryalı forvet için Marcus Rashford'u gözden çıkardığı belirtildi.
TAKAS İHTİMALİ
The Sun'ın haberine göre; İngiliz devi, Osimhen-Rashford takasını devreye sokabilir.
62 milyon Sterlin serbest kalma bedeli olan Osimhen'i Manchester United, ocak ayında kadrosuna katabilir.
OSIMHEN'İN KARARI NETLEŞMEDİ
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte de Marcus Rashford'u kadrosunda görmek istiyor.
Rashford'un, Napoli seçeneğine oldukça sıcak baktığı ancak Osimhen'in kararının ise henüz netleşmediği iddia edildi.