Büyükçekmece'de koku paniği! Okullar boşaltıldı

İstanbul Büyükçekmece'de bir ortaokul, lise ve hastanede doğal gaz kokusuna benzer bir koku paniğe neden oldu. Tedbir amacıyla okullar tahliye edilirken, yapılan ölçümlerde gaz kaçağı tespit edilmedi. Kokunun kaynağına ilişkin ekiplerin araştırmaları sürüyor.

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İstanbul Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Ortaokulu ile Emlak Konut Mimar Sinan Lisesinde doğal gaz kokusuna benzer bir koku yayıldı.

Okul müdürleri durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer inceleme yaparken her iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

''Sokaklardan güçlükle geçiliyor''

Bu arada, aynı ihbar Mimar Sinan Devlet Hastanesinden de gelince buraya İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilemedi.

Hastanede tedavi gören dedesini ziyarete gelen Bedirhan Boti Söylemez, çevrede doğal gaz kokusuna benzeyen bir koku bulunduğunu belirterek sokaklardan güçlükle geçildiğini söyledi.

Ekiplerin kokunun kaynağına ilişkin araştırmaları devam ediyor.