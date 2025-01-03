Ahmet Türk, tarihi Devlet Bahçeli ziyaretini anlattı

İmralı ziyaretinden sonra siyasi parti turuna başlayan DEM heyetindeki Ahmet Türk, Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin konuşurken, Bahçeli'nin samimiyetine dikkat çekti.

Abone ol

Türkiye terör belasından kurtulmak üzere tarihi bir döneme girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayının başında DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasıyla başlattığı barış dönemine yönelik adımlar art arda geliyor.

DEM'İN SİYASİ PARTİ TURLARI BAŞLADI

İmralı'da tutulan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM'li vekiller Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, beraberlerindeki Ahmet Türk ile birlikte, siyasi partileri ziyarete başladı.

DEM heyeti, bu kapsamda önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve ardından Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

AHMET TÜRK, GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Bu tarihi ziyaretin içeriği merak konusu olurken Ahmet Türk konuya ilişkin İsmail Saymaz'a konuştu.

Bahçeli'nin tutumu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Türk, Saymaz'a şu ifadeleri kullandı:

"İNSAN ŞOK OLUYOR"

"Sayın Bahçeli’nin tutumunu görünce insan şok oluyor, samimi olduğunu da insan fark ediyor.

İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı.

"KENDİ MESELELERİMİZİ KENDİMİZ ÇÖZELİM"

Artık Kürtlerle Türklerin oturup kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi zamanıdır.

Çok acılı, sancılı süreçler yaşandı. Toplumda bir ayrışmanın bir gerginleşmenin olduğu bir noktada, emperyalizmin tüm güçleriyle Orta Doğu’ya saldırdığı bir noktada kendi meselemizi kendimizin çözmesi gerek. O da aynı bakışta, aynı yaklaşım gösterdi.

1000 YILLIK KARDEŞLİĞİN YENİDEN İNŞASI

Bizim tek derdimiz 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. 50 milyon Kürt'ün yüzü Türkiye’ye dönük."