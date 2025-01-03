Ziyech transferinden son anda vazgeçtiler!

Hakim Ziyech ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray'a Yunanistan'dan kötü haber geldi. Faslı yıldız ile ilgilenen Olympiakos, 3 nedenden ötürü transferden vazgeçti.

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Galatasaray'da Hakim Ziyech çıkmazı yaşanıyor. Gözden düşen ve takımda ayrılması için her yol denenen Faslı yıldız, sarı-kırmızılılardan gidemiyor.

Ziyech ile ilgilenen Yunan ekibi Olympiakos transferden vazgeçti. Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre Olympiakos'un transferden vazgeçmesinin 3 nedeni var.

İŞTE O SEBEPLER

Uzun süredir skor üretemiyor

İlk neden, Olympiakos Teknik Direktörü Luis Mendilibar'ın, hem hücum hem de savunmada elinden gelenin tamamını ortaya koymayan bir futbolcuyu istememesi. Orta sahalarından gol katkısı bekleyen Mendilibar, uzun süredir skor üretmekten uzak olan Hakim Ziyech'i tercih etmiyor.

Transferin maliyetli olması

Olympiakos için diğer bir konu ise transferin oldukça maliyetli olması. Transferin maliyetinin 3 milyon euroyu aşması beklenirken, Yunan ekibi daha önce Willian'da benzer bir süreci yaşadığı için bu yükün altına girmek istemiyor.

Sakatlık geçmişinin kabarık olması

Son olarak ise Hakim Ziyech'in sakatlık geçmişinin kabarık olması. Yunan devi, Ziyech'in sakatlık problemini de büyük bir sorun olarak görüyor.