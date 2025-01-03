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Giresun'da çığ tatbikatı yapıldı

Giresun'da çığ tatbikatı yapıldı

Giresun'da olası afetlere hazırlık amacıyla çığ tatbikatı düzenlendi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dereli ilçesinin Kulakkaya Yaylası'nda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, AFAD İl Müdürü Ahmet Tuğhan Sakarya'nın yönetiminde tatbikat gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının Çığ Genelgesi kapsamında afetlere hazırlıklı olma ve müdahale kapasitesinin ölçülmesi amaçlanan tatbikatta, AFAD, Giresun İtfaiyesi Arama Kurtarma, UMKE, jandarma ve kentteki diğer arama kurtarma ekipleri ile AFAD gönüllüleri yer aldı.

Tatbikatta senaryo gereği, doğa yürüyüşü yapan 10 kişilik dağcı ekibinin üzerine çığ düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen ekipler, fiziki ve cihazlı arama ile sonda tekniklerini kullanarak çığ altında kalan 3 kazazedeye başarıyla ulaştı. Kurtarılan kazazedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikat sonrası yapılan değerlendirmelerde, sürecin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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