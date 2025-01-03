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Hindistan, Çin'in kurduğu yeni iki ilçenin ülke sınırlarını ihlal ettiğini savundu

Hindistan, Çin'in kurduğu yeni iki ilçenin ülke sınırlarını ihlal ettiğini savundu

Hindistan, Çin'in kurduğunu duyurduğu yeni iki ilçenin, ülke sınırlarını ihlal ettiğini öne sürerek bunu "yasa dışı işgal" olarak niteledi.

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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Hotan iline bağlı iki yeni ilçe kurduğunu duyuran Çin'e tepki gösterdi.

Çin'e diplomatik kanallar aracılığıyla "protesto" ilettiklerini belirten Jaiswal, "sözde" ilçelerin bir kısmının Hindistan'ın kontrolündeki Ladakh bölgesinde yer aldığını ve bunun ülke sınırlarının ihlali anlamına geldiğini savundu.

Jaiswal, "Hindistan, Çin'in bölgedeki Hint topraklarını yasadışı işgalini hiçbir zaman kabul etmemiştir. ifadesini kullandı.

Çin, 27 Aralık'ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Hotan iline bağlı Hı'ang ve Hıkang isimlerinde iki yeni ilçe kurduğunu duyurmuştu.

Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 21 tur görüşmede taraflar, Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

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