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Adı Fenerbahçe ile anılan Jaden Philogene için resmi açıklama!

Adı Fenerbahçe ile anılan Jaden Philogene için resmi açıklama!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, adı Fenerbahçe ile anılan genç yetenek Jaden Philogene’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Ocak ayında kiralık olarak başka bir kulübe gitmesinin oyuncunun gelişimi için iyi olacağını ifade etti. Emery, birçok kulübün Philogene ile ilgilendiğini de vurguladı.

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Adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan genç yıldız Jaden Philogene için Aston Villa teknik direktörü Unai Emery’den flaş bir açıklama geldi.

“Büyük bir potansiyele sahip”

Premier Lig’de oynanacak Leicester City maçı öncesinde açıklamalarda bulunan ve Philogene ile ilgili gelen soruya cevap veren Emery, “Onun potansiyeline inanıyorum. Belki kiralık gidip gelmek onun için iyi olabilir. Birçok kulüp ilgileniyor çünkü büyük bir potansiyele sahip.” ifadelerini kullandı.

“Onun için ayrılmak iyi olabilir”

Jaden Philogene’nin Ocak ayında kiralık olarak gitmesinin iyi bir tercih olacağını belirten Unai Emery şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Onunla her konuştuğumda sabırlı ve gelişime açık olması gerektiğini söylüyorum. Ocak ayında ayrılması onun için iyi olabilir.”

 

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