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Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız"

Adalet Bakanı Tunç: "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adliyesi'nde düzenlenen “Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Mübaşir Musa Can'ı Anma Töreni”nde yaptığı konuşmada, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Tunç, terörün bir insanlık suçu olduğunu ve masum canlara kıymanın hiçbir meşru sebebi olamayacağını vurguladı.

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Tunç, ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirterek, "İç cephemizi kuvvetlendirerek, ülkemizi terörün olmadığı huzurlu bir geleceğe taşıyacağız" dedi. Ayrıca, Suriye'nin özgürleşmesiyle terör örgütlerinin bitme noktasına geldiğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız" diyen Tunç, Cumhurbaşkanı liderliğinde terörden arındırılmış bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Tunç, "Türkiye Yüzyılı, huzurun ve adaletin yüzyılı olacaktır" dedi.

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