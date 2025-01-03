Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! İzdiham endişesi

Türk müziğinin usta ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi. Ferdi Tayfur'un cenaze namazının, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacağı kaydedildi.Abone ol
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.
Tayfur'un vefatının ardından geriye, onun unutulmaz şarkıları kaldı.
CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinin bulunduğu Antalya'dan kalkan uçak, saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü.
YAKINLARI TESLİM ALDI
Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınlarınca teslim alındı.
CENAZE PROGRAMI DEĞİŞTİ
Öte yandan Ferdi Tayfur’un cenaze programında yoğun katılım beklentisi nedeniyle değişiklik yapıldı.
Daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde düzenleneceği duyurulan cenaze namazı için yeni adres belirlendi.
Tayfur'un cenaze namazı, Emirgan'daki caminin avlusunun küçük olması kaynaklı izdiham yaşanabileceği endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ünlü sanatçının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze programının yarın saat 12.00’de AKM’de düzenlenecek bir anma töreniyle başlayacağını açıkladı.
Anma töreninin ardından ikindi namazıyla birlikte cenaze namazının kılınacağı belirtildi.
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.