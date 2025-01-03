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Manisa'da minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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İ.G. idaresindeki 35 MEN 72 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolu Cezaevi Kavşağı mevkiinde, M.Ç'nin kullandığı 45 R 4968 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil yolda sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan İ.G. ve 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüsün şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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