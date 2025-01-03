Manisa'da minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüse çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.Abone ol
İ.G. idaresindeki 35 MEN 72 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolu Cezaevi Kavşağı mevkiinde, M.Ç'nin kullandığı 45 R 4968 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil yolda sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan İ.G. ve 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Minibüsün şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.