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Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Üstad bir gün açılacak demişti, bize nasip oldu

Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Üstad bir gün açılacak demişti, bize nasip oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Necip Fazıl'ın şiirleri medeniyetimize düşülmüş birer dipnot hükmündedir. Üstat 'Ayasofya bir gün açılacak' diyordu. Hamdolsun açmak da bize nasip oldu" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 11'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödür Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha rahmetle yad ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan Türkiye'nin en sancılı, en zor döneminde yaşadığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

Hakikati savunmaktan asla geri durmadı

"Üstat, dirayetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti"
"Şair mütefekkir dava ve aksiyon adamı üstat Necip Fazıl'a bir kez daha Allah'tan niyaz diliyorum. Üstat Necip Fazıl davamızın adide isimlerinden biriydi. İslam'ı bu topraklardan kazımayı çalışanların karşısına korkusuz bir kumandan olarak dikildi. Zindanlara kapatıldı fakat hakkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı. Hakim 'Artık bıktık, sizden ne zaman kurtulacağız' dediğinde üstadın verdiği cevap manidardır. 'Siz bu yolda hancı ben de yolcu olduğum müddetçe kurtulamayacaksınız' dedi. Basiretli dirayetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti. Rabbim kendisinden razı olsun".

"Üstatın zamanı aşan şiirleri bizi anlatır"

"Sultan Ahmet meydanında malum Su Kulesi üstat konuşuyor; bu fakir de o gün takdimini yapıyor. Eliyle Ayasofya'yı gösteriyor 'Bir gün açılacak bir gün açılacak' diyor. Allah'a hamdolsun üstat ufku böyle açık bir insandı ve oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize açmak da bu fakire nasip oldu. Üstatın zamanı aşan şiirleri bizi anlatır. Davamızı ülkümüzü anlatır. Derinlerdeki cevherimizi ortaya çıkarır. Necip Fazıl şiirleriyle fikirleriyle önder olan bir aksiyon adamı olabilmiştir. Çünkü üstat bentleri yıkıp atan şiirleriyle milletin yüreğine ayna tutabilmiştir. Üstattın en büyük kavgası bu milletin geleceğine kastedip toplum mühendisliğine soyunanlara karşı olmuştur. Üstattın ideal gençliği zaman ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençliktir. İfade bu. Gerçek hürriyeti hakka kullukta gören bir gençliktir".

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