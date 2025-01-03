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Alanyaspor, evinde Konyaspor'u devirdi

Alanyaspor, evinde Konyaspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Cordova’nın golleriyle üstünlük sağlayan Alanyaspor, uzatma dakikalarında Kramer’in golüne rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

54. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Richard'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Janvier gelişine vurdu. Direkten dönen topu, arka direkte Cordova kafa vuruşuyla tamamlayarak filelere gönderdi: 2-0

57. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in çaprazdan kaleye vurduğu sert şut az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Rony Lopes'in ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Cordova'nın sert şutunu kaleci Slowik güçlükle kornere çeldi.

90+6. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına çevirdiği ortada Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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