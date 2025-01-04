BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  DÜNYA

Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü

 Kolombiya'da turistleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Abone ol

Ülkenin güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan otobüs, El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 29 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yetkililer, turistlerin 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan 'büyüme sınırı' kararı: Yüzde 1'e indirildi
Merkez Bankası'ndan 'büyüme sınırı' kararı: Yüzde 1'e indirildi
Hatay'da yasadışı bahis operasyonu! 129 bin TL ceza...
Hatay'da yasadışı bahis operasyonu! 129 bin TL ceza...
Hamas: Katar’da İsrail ile ateşkes için dolaylı müzakereler yeniden başladı
Hamas: Katar’da İsrail ile ateşkes için dolaylı müzakereler yeniden başladı
Kenan Yıldız'dan Milan ağlarına füze!
Kenan Yıldız'dan Milan ağlarına füze!
BMGK, yılın ilk toplantısında İsrail’in Gazze’deki hastanelere saldırılarını ele aldı
BMGK, yılın ilk toplantısında İsrail’in Gazze’deki hastanelere saldırılarını ele aldı
Türk derbisinde zafer Fenerbahçe Beko'nun
Türk derbisinde zafer Fenerbahçe Beko'nun
Mert Günok, Rizespor maçına damga vurdu
Mert Günok, Rizespor maçına damga vurdu
Alanyaspor, evinde Konyaspor'u devirdi
Alanyaspor, evinde Konyaspor'u devirdi
Pakistan medyası, KAAN'ın bayraklı fotoğrafını paylaştı
Pakistan medyası, KAAN'ın bayraklı fotoğrafını paylaştı
CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ın Boğatepe köyünü ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kars'ın Boğatepe köyünü ziyaret etti
Mohamed Salah'tan ayrılık açıklaması
Mohamed Salah'tan ayrılık açıklaması
Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Üstad bir gün açılacak demişti, bize nasip oldu
Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Üstad bir gün açılacak demişti, bize nasip oldu