Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü

Kolombiya'da turistleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.Abone ol
Ülkenin güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan otobüs, El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, 13 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 29 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Yetkililer, turistlerin 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.