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Hamas: Katar’da İsrail ile ateşkes için dolaylı müzakereler yeniden başladı

Hamas: Katar’da İsrail ile ateşkes için dolaylı müzakereler yeniden başladı

Hamas, Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ile Gazze Şeridi’nde ateşkes için yeniden dolaylı müzakerelerin başladığını açıkladı.

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Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Doha’da dolaylı müzakereler yeniden başladı. Bu müzakere turu, tam ateşkesle sonuçlanacak bir anlaşmaya, işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesine ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşüne odaklanacak.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas’ın ciddiyetle, pozitif bir yaklaşımla Filistin halkının istekleri doğrultusunda en kısa sürede bir anlaşmaya varmak için çabaladığına dikkat çekilerek, anlaşma hedefinin İsrail’in Gazze’deki etnik temizliğini ve soykırım savaşını durdurmak olduğu vurgulandı.

Dün, İsrail heyetinin Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirilmişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mossad ve ordu yetkililerinin de aralarında olduğu müzakere heyetinin Doha'ya gitmesine onay verdiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu da 20 Aralık'ta Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın devam edeceğini, Hamas'ın İsrail sınırlarındaki varlığını kabul etmeyeceklerini" ifade etmişti.

Gazze'de 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.

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