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Kenan Yıldız'dan Milan ağlarına füze!

Kenan Yıldız'dan Milan ağlarına füze!

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Juventus, Milan ile Suudi Arabistan'daki Al-Awwal Park'ta karşılaştı. Juventus'ta Kenan Yıldız, 21. dakikada sağ çaprazdan attığı şık golle takımını öne geçirdi.

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İtalya Süper Kupas yarı final mücadelesinde Juventus ile Milan karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al -Awwal Park'ta oynan karşılaşmada Kenan Yıldız müthiş bir gol attı.

21. dakikada maç 0-0 devam ederken Mbangula'nın orta sahadan gönderdiği pasta savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. 

Ceza sahasının sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 

İşte Kenan Yıldız'ın golü:

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