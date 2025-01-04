İstanbul'da ulaşıma zam geliyor! Tek basım geçiş ücreti, aylık mavi kart ne kadar olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında yapılan zammın ardından toplu ulaşıma bir zam daha talep etti. Görüşme 6 Ocak'ta gerçekleşecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Ocak'ta UKOME'da görüşülmek üzere yüzde 55'lik bir zam teklifinde bulundu.

Temmuz ayında yüzde 13'lük zam

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre İstanbul'da 25 Temmuz'da yapılan UKOME toplantısı ile toplu ulaşıma yüzde 13 oranında zam kararı alındı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye yükselirken, aylık mavi kart yükleme bedeli 1569 TL'ye çıktı.

Zam teklifi kabul edilirse tam basım ücreti

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 26 Aralık’ta yapılması beklenen ancak 6 Ocak'a ertelenen UKOME toplantısında görüşülmek üzere yüze 55'lik oranla toplu ulaşıma zam talep etti. Zam teklifi kabul edilirse tam basım ücreti 31 TL'ye çıkacak. Aylık mavi kart ücreti ise 2.431,95 TL olacak.