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3,5 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Annesinin çığlıklarına koştular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3,5 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Annesinin çığlıklarına koştular

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuk boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu.

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İddiaya göre,  evinden bir süreliğine ayrılan anne C.K, eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu E.M.K.’yı boynuna ip dolanmış halde buldu.

Annenin çığlıklarını duyarak eve gelen komşusu, çocuğun boğazındaki ipi bıçakla kesti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan anne C.K. ve baba M.K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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