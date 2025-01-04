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AK Parti'nin büyük kongre tarihi açıklandı

AK Parti'nin büyük kongre tarihi açıklandı

AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongre tarihi açıklandı. Kongrenin tarihi, partiyi seçimlere taşıyacak önemli kararların alınacağı süreç olarak dikkat çekiyor.

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AK Parti’nin büyük kongre tarihi belli oldu. Partiyi seçimlere taşıyacak kadro ve yönetimin belirleneceği büyük kongre, 23 Şubat Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Ayrıca, il kongrelerinin tarihleri de netleşti. Ankara İl Kongresi 5 Şubat Çarşamba, İstanbul İl Kongresi ise 8 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. 

AK PARTİ​ 8. BÜYÜK OLAĞAN KONGRE'YE GİDİYOR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongresi’nin 23 Şubat Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Atik, ayrıca Ankara İl Kongresi’nin 5 Şubat Çarşamba, İstanbul İl Kongresi’nin ise 8 Şubat Pazar günü yapılacağını belirtti.

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