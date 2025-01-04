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Yerlikaya açıkladı: 6 ilde yasa dışı bahis operasyon yapıldı!

Yerlikaya açıkladı: 6 ilde yasa dışı bahis operasyon yapıldı!

Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 240 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin olmak üzere 6 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik “Siberağ-14” operasyonları düzenlendi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken 9’u tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 4’ünün işlemleri ise devam ediyor.

240 MİLYON TL İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ 

İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 240 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

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