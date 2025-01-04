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Bursa'da ekmeğe zam

Bursa'da ekmeğe zam

Bursa’da ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmek 240 grama çıkarılırken fiyatı 15 liraya yükseldi. Tam buğday ve kepek ekmeği 30 lira, köy ekmeği ise 45 liradan satılacak.

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Bursa’da ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Bursa Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla, 2 Ocak itibarıyla 200 gramlık ekmek 240 grama çıkarılırken fiyatı da 10 liradan 15 liraya yükseltildi.

Zam kararıyla birlikte 240 gram beyaz ekmek 15 liradan satılırken, diğer ekmek türlerinin fiyatları da güncellendi. Yeni tarifeye göre:

300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek ve çavdar ekmeği: 30 lira
650 gram köy ekmeği: 45 lira
Roll ekmek: 5 lira
300 gram lavaş ekmeği: 25 lira
Bursa Fırıncılar Odası, artan girdi maliyetleri ve üretim giderlerini gerekçe göstererek, ekmek fiyatlarının güncellendiğini açıkladı.

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