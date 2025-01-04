BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  GÜNCEL

Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı

 Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze Hizmetlerine bağlı görev yapan gassallar, TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi "Gassal" ile gündeme gelen mesleklerini anlattı.

Abone ol

Hayatını kaybeden insanların cenazelerini yıkayıp kefenleyerek tabuta yerleştiren gassallar, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Belediye bünyesinde görev yapan gassaller, vardiya usulü çalışarak günün her saatinde görev yapıyor.

 "Genel algının aksine özel hayatımda çok mutluyum"

Düzce'de 11 yıldır gassallık yapan Nagihan Yılmaz, farklı bir mesleğe sahip olduklarını söyledi.

Bu mesleği herkesin cesaret edip yapamadığını dile getiren Yılmaz, "Bizler herkesin yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Bu mesleğe gönüllü olarak başlamıştım, çok da memnunum." dedi.

Yılmaz, genel algının aksine özel hayatında çok mutlu olduğunu belirterek, "Özel hayatımızda çok canlı, etrafımızdaki insanlarla oturup kalkan, neşe saçan insanlarız aslında. Sadece mesleğimizden ötürü insanlar bizi ruhsuz, diğer insanlarla konuşmayan, biraz melankolik olarak düşünebilir. Ancak etrafımızdaki insanlar tarafından sevilen insanlarız. Bundan dolayı da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

10 yıllık gassal İsmail Çelebi de bu mesleğin maneviyatının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu mesleği yapanların maneviyatının yüksek olması lazım. Bence çok güzel bir meslek." dedi.

Çelebi, aldıkları eğitim ve edindikleri mesleki tecrübeyle işin üstesinden kolaylıkla gelebildiklerini anlatarak, "Sosyal yaşantım gayet iyi. Şen şakrak bir insanım. Espriyi çok severim." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da ekmeğe zam
Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında anlatırken gözleri doldu
Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında anlatırken gözleri doldu
Kuryeler kayıt altına alınıyor! O saatler dışında getir-götür yapana ceza kesilecek
Kuryeler kayıt altına alınıyor! O saatler dışında getir-götür yapana ceza kesilecek
AK Parti'nin büyük kongre tarihi açıklandı
AK Parti'nin büyük kongre tarihi açıklandı
İstanbul'da ulaşıma zam geliyor! Tek basım geçiş ücreti, aylık mavi kart ne kadar olacak?
İstanbul'da ulaşıma zam geliyor! Tek basım geçiş ücreti, aylık mavi kart ne kadar olacak?
Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Hiç durmadan yağacak!
Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Hiç durmadan yağacak!
3,5 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Annesinin çığlıklarına koştular
3,5 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Annesinin çığlıklarına koştular
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan açıklama
İBB'den SGK kesintisi yapıldı mı? Ekrem İmamoğlu açıkladı
İBB'den SGK kesintisi yapıldı mı? Ekrem İmamoğlu açıkladı
BUDO'dan sefer iptalleri!
BUDO'dan sefer iptalleri!
Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü
Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 kişi öldü
Merkez Bankası'ndan 'büyüme sınırı' kararı: Yüzde 1'e indirildi
Merkez Bankası'ndan 'büyüme sınırı' kararı: Yüzde 1'e indirildi