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Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu

Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu

Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem  10,43 kilometre derinlikte kaydedildi.

Malatya Valisi Yavuz'dan açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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