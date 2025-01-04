Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu

Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem 10,43 kilometre derinlikte kaydedildi.
Malatya Valisi Yavuz'dan açıklama
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.