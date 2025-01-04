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İsrail, Deyr Belah kentindeki Yafa Kampı'na saldırdı

İsrail, Deyr Belah kentindeki Yafa Kampı'na saldırdı

İşgalci İsrail, Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Yafa Kampı'na saldırdı. Saldırı sonucu kamptaki bulunan çadırların bir çoğunda hasar meydana geldi. Filistinliler, saldırı sonrası bölgede oluşan çukuru inceledi.

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İsrail ordusunun dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yer alan Yafa Kampı'na düzenlediği hava saldırısı sonucu kamp alanında büyük hasar meydana geldi. Saldırı sırasında, kamp içinde yer alan birçok çadır yıkılırken, çevredeki altyapı da zarar gördü.

Filistinli siviller, saldırının ardından bölgede oluşan dev çukuru inceledi. Yerel kaynaklar, saldırının kampın güney kesiminde yoğunlaştığını, çadırların ve yaşam alanlarının büyük bir kısmının tahrip olduğunu bildirdi. Olayda ölü veya yaralı sayısına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yafa Kampı, Gazze'nin en kalabalık bölgelerinden biri olup, bölgedeki binlerce Filistinli'nin yaşam alanı olarak biliniyor. Yerel halk, sürekli artan saldırıların günlük yaşamlarını zorlaştırdığını ve insani koşulların her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtiyor.

İsrail ordusu, kampın Hamas’ın askeri unsurlarının bulunduğu bir bölge olarak hedef alındığını ifade etti. Ancak, sivil kayıplar ve altyapı zararları konusundaki endişeler giderek artıyor.

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