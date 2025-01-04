BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  GÜNCEL

Alanya'da çakarlı araca yeni tarifeden 138 bin TL ceza

Alanya'da çakarlı araca yeni tarifeden 138 bin TL ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik ekipleri, uygulama sırasında sorguladıkları araçta çakar tespit etti. Çakar sebebiyle 138 bin 172 Tl ceza uygulanan sürücüye ayrıca alkollü araç kullanmak suçundan da 9 bin 267 TL ceza kesildi.

Abone ol

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler trafik uygulamasında çakar lamba takan aracı durdurdu. Trafik ekipleri, yapılan kontroller sonucunda sürücünün alkollü olduğunu, aracına çakar lamba taktığını ve aracın muayenesiz olduğunu tespit etti.

ÇAKAR LAMBA KAMUYA GEÇİRİLECEK

Sürücüye ilgili kanun maddeleri gereğince, çakar lamba takmaktan 138 bin 172 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ve muayenesiz araç kullanmaktan ise 2 bin 167 TL cezai işlem uyguladı. Trafik ekiplerinin araç ve sürücüsüne toplamda 149 bin 606 TL para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 7 ay süre ile el konulurken, araç ise 1 ay süre ile trafikten men edildi. Araçta takılan bulunan çakar lamba ise trafik ekipleri tarafından kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Altun: Karşımıza çıkan tüm kötücül kampanyaları hakikat zırhıyla karşıladık
Altun: Karşımıza çıkan tüm kötücül kampanyaları hakikat zırhıyla karşıladık
Ehliyet sınav ücretlerine zam geldi! Parasını önceden yatıranlar ne yapacak?
Ehliyet sınav ücretlerine zam geldi! Parasını önceden yatıranlar ne yapacak?
İstanbul'un barajları yağışla rahatladı! İşte doluluk oranları
İstanbul'un barajları yağışla rahatladı! İşte doluluk oranları
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması
Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı: İleri biyolojik atık su tesislerini bir an önce hayata geçirin
Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı: İleri biyolojik atık su tesislerini bir an önce hayata geçirin
Yumaklı: Kesimhanelerde kamera zorunlu olacak
Yumaklı: Kesimhanelerde kamera zorunlu olacak
MTV ve yapılandırma ödemeleri başladı
MTV ve yapılandırma ödemeleri başladı
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Rusya'ya ait yolcu uçağı, "teknik arıza" nedeniyle Mısır'da acil indi
Rusya'ya ait yolcu uçağı, "teknik arıza" nedeniyle Mısır'da acil indi
Yerlikaya açıkladı: 6 ilde yasa dışı bahis operasyon yapıldı!
Yerlikaya açıkladı: 6 ilde yasa dışı bahis operasyon yapıldı!
Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı
Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da ekmeğe zam