BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  GÜNCEL

Ehliyet sınav ücretlerine zam geldi! Parasını önceden yatıranlar ne yapacak?

Ehliyet sınav ücretlerine zam geldi! Parasını önceden yatıranlar ne yapacak?

Ehliyet kursuna yazılacak kişilere kötü haber geldi. Ehliyet sınav ücretleri zamlandı. 2024'te sınav için ödeme yapanlardan da zamlı ücretin kalan kısmı talep edildi. 2024'te direksiyon sınavı harcını yatıran sürücü adayları tekrar ödeme yapmak zorunda kaldı.

Abone ol

Ehliyet​ sınav ücretlerine beklenen zam​ geldi. Direksiyon sınavı ücretleri arttı. Kurslar, 2024'te başvuru yapan adaylardan zamlı ücret üzerinden hesaplama yaparak kalan ücreti talep etmeye başladı.

DİREKSİYON SINAVI ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Ehliyet alacaklar bugün kötü bir habere uyandı. Direksiyon sınavı ücretleri 750 TL'den 1350 TL'ye yükseldi.

İlk direksiyon sınavından kalanların ikinci sınav için ödediği 2500 TL'lik ücret 4000 TL oldu.

PARASINI ÖNCEDEN YATIRANLAR ZAMDAN KAÇAMADI

2024'te sınav için ödeme yapanlardan da zamlı ücreti ödemek zorunda kaldı. 2024'te direksiyon sınavı için kurslara ödenen ücret 750 liraydı. Bu fiyat 2025 ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1350 lira oldu.

Kurslar, 2024'te başvuru yapan adaylardan zamlı ücret üzerinden hesaplama yaparak kalan ücreti talep etti. Direksiyon sınavı başvurusunu 2024'te yapıp ücretini ödeyenlerden de zamlı fiyat istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un barajları yağışla rahatladı! İşte doluluk oranları
İstanbul'un barajları yağışla rahatladı! İşte doluluk oranları
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması
Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı: İleri biyolojik atık su tesislerini bir an önce hayata geçirin
Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı: İleri biyolojik atık su tesislerini bir an önce hayata geçirin
Yumaklı: Kesimhanelerde kamera zorunlu olacak
Yumaklı: Kesimhanelerde kamera zorunlu olacak
MTV ve yapılandırma ödemeleri başladı
MTV ve yapılandırma ödemeleri başladı
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Rusya'ya ait yolcu uçağı, "teknik arıza" nedeniyle Mısır'da acil indi
Rusya'ya ait yolcu uçağı, "teknik arıza" nedeniyle Mısır'da acil indi
Yerlikaya açıkladı: 6 ilde yasa dışı bahis operasyon yapıldı!
Yerlikaya açıkladı: 6 ilde yasa dışı bahis operasyon yapıldı!
Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı
Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da ekmeğe zam
Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında anlatırken gözleri doldu
Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında anlatırken gözleri doldu
Kuryeler kayıt altına alınıyor! O saatler dışında getir-götür yapana ceza kesilecek
Kuryeler kayıt altına alınıyor! O saatler dışında getir-götür yapana ceza kesilecek