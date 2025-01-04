Ehliyet sınav ücretlerine zam geldi! Parasını önceden yatıranlar ne yapacak?

Ehliyet kursuna yazılacak kişilere kötü haber geldi. Ehliyet sınav ücretleri zamlandı. 2024'te sınav için ödeme yapanlardan da zamlı ücretin kalan kısmı talep edildi. 2024'te direksiyon sınavı harcını yatıran sürücü adayları tekrar ödeme yapmak zorunda kaldı.

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Ehliyet​ sınav ücretlerine beklenen zam​ geldi. Direksiyon sınavı ücretleri arttı. Kurslar, 2024'te başvuru yapan adaylardan zamlı ücret üzerinden hesaplama yaparak kalan ücreti talep etmeye başladı.

DİREKSİYON SINAVI ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Ehliyet alacaklar bugün kötü bir habere uyandı. Direksiyon sınavı ücretleri 750 TL'den 1350 TL'ye yükseldi.

İlk direksiyon sınavından kalanların ikinci sınav için ödediği 2500 TL'lik ücret 4000 TL oldu.

PARASINI ÖNCEDEN YATIRANLAR ZAMDAN KAÇAMADI

2024'te sınav için ödeme yapanlardan da zamlı ücreti ödemek zorunda kaldı. 2024'te direksiyon sınavı için kurslara ödenen ücret 750 liraydı. Bu fiyat 2025 ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1350 lira oldu.

Kurslar, 2024'te başvuru yapan adaylardan zamlı ücret üzerinden hesaplama yaparak kalan ücreti talep etti. Direksiyon sınavı başvurusunu 2024'te yapıp ücretini ödeyenlerden de zamlı fiyat istendi.