Altun: Karşımıza çıkan tüm kötücül kampanyaları hakikat zırhıyla karşıladık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başkanlığımız Dezenformasyonla Mücadele Merkezince hazırlanan 2024'te yapılan dezenformasyonların doğrulamalarının yer aldığı "Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak"a ilişkin paylaşım yaptı.

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İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

“Günümüzde bilgiye açılan kapılar hiç olmadığı kadar genişken güvenilir bilgiye ulaşmak bir labirentte yol bulmak gibi zorlaşıyor. Dijital çağın sunduğu sonsuz imkânlar, ne yazık ki aynı zamanda bilgi kirliliğinin de beslendiği bir zemin oluşturabiliyor.

Hakikati hedef alan dezenformasyon, toplumların zihinlerini bulandıran, güven bağlarını koparan, insanlığı, birlik ve beraberliği tehdit eden bir zehir gibidir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak küresel çapta yayılan yanlış bilgilerin yol açtığı tahribatın farkındayız. 2024 yılında da ülkemize ve insanlığa yönelik her türlü yalan haberi, iftirayı ve karalamayı titizlikle takip ederek gerçekleri ortaya koymak için gayret ettik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde verdiğimiz hakikat mücadelesiyle dezenformasyona ve karanlık kampanyalara karşı toplumun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasına katkı sağladık. Karşımıza çıkan tüm kötücül kampanyaları hakikat zırhıyla karşıladık.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, bu süreçte hem yurt içinde hem de yurt dışında dezenformasyona karşı başarılı ve etkin çalışmalar yürüttü. Hazırlanan bu almanakta, 2024 yılındaki doğal afetler, seçim ve toplumsal olaylarla ilgili yalan haberlere, İsrail’in Gazze’deki soykırımı sırasında yürüttüğü küresel ölçekli dezenformasyon kampanyalarına ve manipülasyonlara karşı yapılan doğrulama çalışmalarını bir araya getirdik.

2025 yılında da “Yaşasın Hakikat” diyerek tüm kirli oyunlara, yalanlara ve dezenformasyona karşı “doğru”nun safında hakikat mücadelemize devam edeceğiz.”

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