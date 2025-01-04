BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir, silahın, şiddetin terörün devri artık sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz, bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız.

Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların, bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

"Üçüncü bir yol yok"

 Kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. 

Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok.

"Terörün devri artık sona ermiştir"

Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir, silahın, şiddetin terörün devri artık sona ermiştir.

(CHP) Çorum'la Samsun'un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Vatandaşa hizmet etmedikleri gibi hizmet götürmemizi istemiyorlar.

Sayın Özel ve şürekâsı Ankara'dan gazel okumayı bıraksın Samsun'a Çorum'a gelsin hızlı trene neden karşı olduklarını burada anlatsın. Gelsin Samsunlu vatandaşlarımıza izah etsin. Projeyi mutlaka hayata geçireceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Peugeot'dan yeni yıl fırsatları
Peugeot'dan yeni yıl fırsatları
Olimpik havuzda büyük panik! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Olimpik havuzda büyük panik! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Didim'de kaybolan 5 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu
Didim'de kaybolan 5 yaşındaki çocuk bakın nerede bulundu
İsrail, Deyr Belah kentindeki Yafa Kampı'na saldırdı
İsrail, Deyr Belah kentindeki Yafa Kampı'na saldırdı
"Hakim ve savcılar 155'i arayacak" iddiası yalanlandı! EGM'den açıklama geldi
"Hakim ve savcılar 155'i arayacak" iddiası yalanlandı! EGM'den açıklama geldi
Alanya'da çakarlı araca yeni tarifeden 138 bin TL ceza
Alanya'da çakarlı araca yeni tarifeden 138 bin TL ceza
Altun: Karşımıza çıkan tüm kötücül kampanyaları hakikat zırhıyla karşıladık
Altun: Karşımıza çıkan tüm kötücül kampanyaları hakikat zırhıyla karşıladık
Ehliyet sınav ücretlerine zam geldi! Parasını önceden yatıranlar ne yapacak?
Ehliyet sınav ücretlerine zam geldi! Parasını önceden yatıranlar ne yapacak?
İstanbul'un barajları yağışla rahatladı! İşte doluluk oranları
İstanbul'un barajları yağışla rahatladı! İşte doluluk oranları
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması
Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı: İleri biyolojik atık su tesislerini bir an önce hayata geçirin
Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı: İleri biyolojik atık su tesislerini bir an önce hayata geçirin
Yumaklı: Kesimhanelerde kamera zorunlu olacak
Yumaklı: Kesimhanelerde kamera zorunlu olacak