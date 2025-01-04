Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, "Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir, silahın, şiddetin terörün devri artık sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz, bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız.

Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların, bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

"Üçüncü bir yol yok"

Kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır.

Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok.

"Terörün devri artık sona ermiştir"

Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir, silahın, şiddetin terörün devri artık sona ermiştir.

(CHP) Çorum'la Samsun'un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Vatandaşa hizmet etmedikleri gibi hizmet götürmemizi istemiyorlar.

Sayın Özel ve şürekâsı Ankara'dan gazel okumayı bıraksın Samsun'a Çorum'a gelsin hızlı trene neden karşı olduklarını burada anlatsın. Gelsin Samsunlu vatandaşlarımıza izah etsin. Projeyi mutlaka hayata geçireceğiz.