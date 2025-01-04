Erdoğan: Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP'li belediyeleri eleştirerek "Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da Recep Kara Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün ikindi namazında ebediyete uğurladığımız büyük sanatkar Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim taksiratını affeylesin, makamı cennet olsun inşallah.

Sevgili Ordulular, güzelliği dillere destan olan Ordu'nun güzel insanları sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Kongremizin inşallah Ordu'muz için partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Görenleri kendine meftun eden Ordu'muzu bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Bizleri gönül dünyasında ağırlayan her bir Ordulu kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İl kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

"BİZDE MİLLETE HİZMET AŞKI VARDIR"

Bizim için her görev aynı zamanda ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. Bu kadronun mensupları arasında millete hizmet aşkı vardır. Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla kendi içlerinde kavga ederken biz milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka bir şey görmüyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

Seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizim yol arkadaşımız oldu. Ahde vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için her birinize teker teker teşekkür ediyorum.

"SGK'YI BATIRMAK BİR CHP GELENEĞİ"

Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Ortada eser, proje, yatırım, hizmet yok ama bakıyorsunuz SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. SGK'ya prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yı linç edecekler. Sayın Özel son günlerde çeyrek altın hesabı yapmayı çok seviyor. İzmir Büyükşehir'in SGK'ya kaç çeyrek borcu var, bunun hesabını da kendisi yapsın. Ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım var. Şimdi biz buna sessiz mi kalalım.

İstismar siyasetinin içinde 22 yıldır biz olmadık, şimdi de yokuz. Kurdukları tuzaklara düşmedik, düşmeyeceğiz.

"SURİYE'DEN YENİDEN BİR GÜNEŞ DOĞUYOR"

Güney sınırımızın ötesinde tarih yeniden yazılıyor. Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor.

"Suriye'de ne işimiz var" diyorlardı. Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor. Bay Kemal'e baktıkça Ülkü Tamer'in şiirini hatırlıyoruz: Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Bay Kemal trajikomik durumlara düşüyor. Biz milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz.