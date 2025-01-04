Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e CHP'li belediyelerin SGK borcunu hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık çeyrek altın hesabı yapan Özgür Özel'e CHP'li belediyelerin SGK borcunu hatırlattı ve "Ortada hizmet, eser, proje yok. Ama bakıyorsunuz SGK'daki borçları katlanarak artıyor" dedi.

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AK Parti Ordu İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'u da unutmadı.

Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' şarkısıyla kongre başlarken, Erdoğan usta ismi konuşmasının başında bir kez daha andı.

VATAN VE MİLLET SEVDASINA VURGU YAPTI

Hep birlikte Tayfur'un ruhu için Fatiha Suresi'ni okunmasını isteyen Erdoğan, ünlü sanatçının vatan ve millet sevdasına vurgu yaptı.

Ardından ise CHP'li belediyelerin SGK borçlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çeyrek altın hesabına sözü getirerek, "CHP'li belediyelerin SGK'ya borcu kaç çeyrek yapar sen onu söyle" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E ÇEYREK ALTIN MESAJI

Bunların ilk sırasında 10 milyar lira eski parayla 10 katrilyon lira ile ana muhalafetin 25 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Sayın Özel son günlerde çeyrek altın hesabını yapmayı çok seviyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya kaç çeyrek altın borcu var varsın bir zahmet bunu da kendisi çıkarsın. SGK'nın borçlarının yüzde 65'i bunlara ait.