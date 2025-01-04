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Galatasaray - Göztepe maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Göztepe maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Galatasaray 1-1 Göztepe (CANLI SKOR)

GOL! Romulo, Göztepe'ye beraberliği getiren golü attı. Gönderilen ara pasında savunma arkasına sarkan Romulo, sağ kanattan topu alarak içeri yöneldi. Sanchez'i geçerek ceza sahasına giren Romulu, karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan vuruşunda topu ağlara gönderdi.

GOL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.

Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen

Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo

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